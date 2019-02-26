Военная прокуратура Кировоградского гарнизона задержала на взятке в размере 650 тысяч гривен арбитражного управляющего по ликвидации государственного предприятия в городе Александрия. Об этом накануне сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 февраля после получения указанной суммы взятки управляющего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанному лицу планируют сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о подкупе лица, которое оказывает публичные услуги (ч.4 ст.368-4 УК Украины), а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Александрии задержан арбитражный управляющий на взятке в 650 тысяч

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Источник: korrespondent.net