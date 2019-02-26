В Венгрии акробат прогулялся по колесу обозрения

В венгерском городе Деберецен акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения, высота которого составляет 45 метров. Об этом сообщает ТСН во вторник, 26 февраля.

Отмечается, что в Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.

"Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик… Кто этот загадочный акробат, фотограф не рассказывает", – говорится в сообщении.

По его словам, акробат должен показать людям, какой легкой должна быть гармония с окружающим миром.

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Источник: korrespondent.net