Не опускайте руки, ребенку всегда можно помочь

Почему нужно начинать работу со специалистами как можно раньше, рассказала дитинолог медицинской сети "Добробут" Антонина Лободюк.

Одна из ошибок родителей

Когда мама ребенка замечает, что он ведет себя не так, как другие дети, она начинает искать информацию, читает описания подобных примеров в социальных сетях. Однако часто информация на интернет-просторах не соответствует действительности. Многие родители пытаются найти "волшебную таблетку", чтобы одномоментно решить проблему. Важно отметить, что чудодейственных методов не существует. Коррекция – это длительная и кропотливая работа. Более правильно обращаться в центры, где есть команда специалистов, таких как психолог, логопед, реабилитолог, психиатр и т. д. Этот подход позволит максимально эффективно помочь ребенку и его семье и выиграть драгоценное время.

Чем раньше, тем лучше

Известно много примеров, когда родители, узнав о диагнозе своего малыша, в корне поменяли привычную жизнь, чтобы подстроиться под его потребности. Другой момент, если родители не желают слышать о том, что у их ребенка определенные особенности. И тогда трудно донести, насколько это важно – как можно раньше начать коррекцию. В большинстве стран мира существуют программы раннего выявления, заключающиеся в том, что всем детям раннего возраста проводится скрининговая диагностика такими специалистами, как педиатр, психолог и невролог. Специалисты могут выяснить, существует ли риск формирования каких-либо особенностей в развитии ребенка. И если возникают сомнения, осмотр проводится повторно.

Раннее вмешательство считается эффективным, когда ребенком начинают заниматься до 18 месяцев. Нецелесообразно ждать до 3 лет в надежде, что малыш "перерастет" проблему. Чем раньше начинается коррекцию, тем лучше будет результат работы. Например, если говорить о детях с расстройством аутистического спектра (РАС), некоторые из них выходят из этого состояния. Конечно, определенные особенности остаются, но они не мешают ребенку жить. Существует множество примеров, когда такие дети впоследствии становятся гениальными людьми.

Когда был негативный опыт

Если родители растеряны, потому что у них уже есть определенный негативный опыт коррекции и работы с их ребенком, в этом случае важно проанализировать несколько моментов. Например, как проводились занятия с малышом. Возможно, ребенку просто не подошел доктор. Я в таких случаях рекомендую конкретных специалистов. Очень часто родители сами спрашивают: "А куда вы советуете пойти? К кому обратиться?" И действительно, важно, чтобы родители получили профессиональную помощь сразу.

Мало кто знает, что большинство особенных детей очень тонко чувствуют эмоциональное состояние врача и то настроение, с каким он выполняет свои обязанности. Поэтому перед тем как приступить к работе, специалисту нужно максимально проработать свои чувства и эмоции, чтобы осмотр прошел комфортно для маленького пациента. И тогда родители, видя такое отношение к ребенку, уже доверяют врачу и ведут себя более уверенно при повторном обращении к нему.

Лично мне приятно работать и с детьми, и над собой, чтобы максимально профессионально провести прием. Возможно, это моя небольшая миссия – помогать особенным детям, потому что это действительно очень важно.

Как относятся окружающие?

Когда малыш ведет себя не так, как другие дети, окружающие воспринимают это вроде бы нормально. Но по мере взросления ребенка симпатии со стороны окружающих становится меньше. И если говорить про отношение общества к особенным детям, то, к сожалению, в Украине пока нет той толерантности, которая присуща, например, жителям европейских стран. У нас люди могут подойти к родителям особенного ребенка и сделать замечание. Конечно, очень неприятно, когда окружающие не понимают суть проблемы таких детей. Поэтому многие родители стараются не появляться со своим особенным ребенком в людных местах, чтобы не привлекать к себе чрезмерное внимание. Вот почему очень важно распространять в нашем обществе информацию об особенных детях.

Будущее особенных детей

Начиная с ранней коррекции и на протяжении жизни (или до подросткового возраста) особенные детки работают со специалистами. Важно, чтобы родители нашли своего доктора, который будет сопровождать ребенка на разных этапах его взросления. Ведь по мере того как ребенок становится старше, у него появляются разные сложности, требующие решения, и специалисты знают, как с этим работать. В дальнейшем особенные дети создают семьи, получают образование. Существуют диагностические тесты, с помощью которых можно определить, какие профессии больше подойдут особенному ребенку, в какой области он сможет проявить свои способности и стать успешным. Таким образом, можно наперед спрогнозировать, чем следует заняться ребенку. И это очень важно знать родителям. Только взаимодействуя со специалистами, можно достичь успеха. Не нужно паниковать, отчаиваться и опускать руки – от этого зависит успешное будущее особенного ребенка.

Источник: korrespondent.net