В Украине испытали обновленный беспилотник

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО Меридиан им. С.П Королева, который входит в состав ГК Укроборонпром, успешно прошел государственные испытания на одном из военных полигонов Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Отмечается, что беспилотник получил новый тепловизор, совершенную станцию ​​управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

В ходе испытаний с участием представителей Минобороны Spectator-М1 выполнил задание, максимально приближенное к боевым. В частности, была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

"БПЛА был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института, которые подтвердили свою высокую квалификацию. Кроме того, нашим предприятием было принято на работу ряд специалистов, которые помогли создать все технологические линии, специальные лаборатории, вывести формулы. Это позволило нам приступить к производству", - рассказал Олег Присяжнюк, директор НТЦ ОАО Меридиан им. С.П Королева.

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам благодаря этим беспилотникам удалось практически полностью закрыть украинскую границу.

"Достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника. Кроме того, за этот период самолет прошел целый ряд конструкторских доработок, потребность в которых возникла в ходе эксплуатации", - сообщили в Укроборопроме.

Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Накануне стало известно, что харьковские бронетанковые предприятия Укроборонпрома завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами.

Также сообщалось об испытаниях бронеавтомобиля Козак-2М1.

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Источник: korrespondent.net