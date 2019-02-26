В ОБСЕ рассказали о подрыве микроавтобуса в "ДНР"

Наблюдатели ОБСЕ побывали на месте подрыва микроавтобуса у блокпоста "ДНР" возле линии соприкосновения возле Еленовки, в результате которого погибли двое гражданских, один мужчина получил ранения. Об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На разделительной полосе команда СММ видела свежую воронку ориентировочно в трех метрах от микроавтобуса и три предупредительных знака о минной опасности: один лежал на земле на расстоянии менее 10 метров от воронки, а другие два были прикреплены к расположенным неподалеку столбу и отбойнику", - говорится в сообщении.

По оценке ОБСЕ, микроавтобус подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине), находившемся на разделительной полосе.

В Докучаевске директор морга сообщил наблюдателям, что днем 23 февраля в морг доставили тела мужчины 24 года и женщины 85 лет. По его словам, оба они скончались от серьезных ранений, полученных в результате взрыва мины.

Во временно оккупированном Шахтерске (50 км к востоку от Донецка) мужчина 59 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что находился в данном микроавтобусе вместе с еще двумя людьми. Он сообщил, что 23 февраля возвращался в "ДНР" вместе с матерью и водителем после того, как они получили пенсии в подконтрольных правительству районах. Мужчина добавил, что взрыв произошел, когда микроавтобус выехал на разделительную полосу автодороги Н-20, южнее передовой позиции сепаратистов.

"На щеках у мужчины были ссадины и синяки, а его голова была обвязана бинтом. Инцидент произошел на участке между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины (примерно в четырех километрах к юго-западу от места трагедии, - ред.) вблизи Березового (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка)", - уточнили в пресс-службе.

Ранее на той же разделительной полосе команда СММ видела не менее 10 округлых свежих насыпей диаметром ориентировочно 30–40 см и предупредительные знаки о минной опасности вдоль этой полосы.

В ОБСЕ напомнили, что контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое возле Березового является одним из пяти официальных дорожных коридоров, по которым мирные жители могут пересекать линию соприкосновения.

Как сообщалось, все погибшие и пострадавшие – жители населенного пункта Снежное.

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Источник: korrespondent.net