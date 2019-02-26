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26. 02. 2019

Гройсман не знает, как снизить тарифы на газ

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что не знает, как снизить цены на газ для населения без негативных последствий для экономики. Об этом он сказал в ходе Украинского энергетического форума, который проходит во вторник, 26 февраля, в Киеве, сообщает УНИАН.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - то я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально, завтра", - сказал Гройсман. 

"Но если нет, то я думаю, что мы должны очень громко говорить о реалистичности, или это просто оголтелый популизм, который мы проживали не один год, поскольку большинство участников рынка не имели доступа к недрам, они были закрыты, и фактически мы потеряли десятилетия, потеряли возможности стать энергонезависимым государством", - добавил премьер.

Также Гройсман выразил разочарование тем, что Нафтогаз не выполнила задачу по добыче газа.

Ранее премьер обвинил Укргаздобычу в срыве планов по добыче газа, которая увеличилась всего на 0,3% за прошлый год.

По данным Минэнерго, за прошлый год добыча газа выросла на 2,4%.

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Источник: korrespondent.net

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