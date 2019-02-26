В Испании расследуют смерть российского политтехнолога

Правоохранительные органы Испании начали расследование по факту смерти российского политтехнолога и одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мадриде.

Накануне, 25 февраля, 64-летний Малашенко был найден мертвым в его доме в Марбелье. Издания Коммерсантъ и Ведомости со ссылкой на свои источники сообщили о самоубийстве. То же самое заявили главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, а также телеведущая Ксения Собчак, штаб которой возглавлял Малашенко на прошлых выборах президента России.

Однако вдова Малашенко, журналистка Божена Рынска, утром 26 февраля заявила агентству Интерфакс, что ее муж не оставил предсмертной записки, а у нее лично есть подозрения относительно его насильственной смерти. На своей странице в Facebook она также сообщила, что еще два месяца назад муж говорил ей, что "не собирается умирать".

В свою очередь, представитель испанской гражданской гвардии сообщил ТАСС, что обстоятельства указывают на суицид, но не исключены и другие версии.

Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ. В 1996 году руководил избирательной кампанией Бориса Ельцина, в прошлом году на выборах президента РФ возглавил штаб Ксении Собчак.

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Источник: korrespondent.net