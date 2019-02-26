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26. 02. 2019

В Херсоне нашли мертвую женщину возле учебного заведения

В Днепровском районе Херсона на улице около одного из учебных заведений местные жители нашли труп женщины. Об этом сообщает издание Херсон Daily со ссылкой на местную полицию во вторник, 26 февраля.

Информация об инциденте поступила правоохранителям по телефону 102. Отмечается, что на теле погибшей обнаружены телесные повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Предварительная классификация – ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве нашли мертвую голую женщину в канаве на улице Попудренко. Тело лежало в зеленой зоне вблизи станции метро Черниговская.

Также сообщалось, что в Житомирской области в лесу между селами был найден привязанный к дереву труп неизвестного мужчины.

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Источник: korrespondent.net

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