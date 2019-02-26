Польша направила Украине ноту протеста из-за памятных досок

Посольство Республики Польша в Киеве выразило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста в связи с "попытками релятивировать преступление в Гуте Пеняцкой". Об этом заявила пресс-секретарь посольства Эва Сувара, сообщает во вторник, 26 февраля, Польское радио.

В частности, польские дипломаты протестуют против мемориальной доски, установленной в 2018 году неподалеку от памятника жертвам, которая, по мнению поляков, содержит неправдивую информацию о трагедии в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Также возмущение в польском внешнеполитическом ведомстве вызвала надпись в месте памяти украинцев, которые погибли в населенных пунктах в 20 км от Гуты, в которой говорится о памяти украинских жителей соседних сел, убитых польскими шовинистами и советскими партизанами.

Кроме прочего, в ноте сообщается, что Польша открыта к диалогу для разъяснения исторических противоречий.

"Посольство Республики Польша в Киеве обратилось по этому делу с нотой протеста в МИД Украины, отметив, что места памяти с таким текстом ставят сомнение заявленную властями Украины политику добрососедства и примирения в отношениях с Польшей, а также просит украинскую сторону разъяснить законность и обстоятельства установки обоих объектов", - сообщила пресс-секретарь МИД Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда накануне обвинил Украинскую повстанческую армию и дивизию СС Галичина в уничтожении польского села Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область) в 1944 году.

Ранее неизвестные взорвали памятник в Гуте Пеняцкой. Спустя почти полтора месяца памятник восстановили.

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Источник: korrespondent.net