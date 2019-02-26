В РФ оценили последствия разрыва договора по Азову

Расторжение договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря нанесет ущерб международному судоходству. Об этом заявил во вторник, 26 февраля, замминистра транспорта РФ руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, сообщает ТАСС.

"Разрыв [договора] отбросит нас назад, будет правовой вакуум, который не в интересах прежде всего людей, пользователей, мореплавателей, не только российских или украинских - это вообще касается всего международного судоходства. Если будет расторгнут [договор] - это будет серьезный удар со стороны наших соседей по международному судоходству", - сказал Цветков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража.

Ранее Климкин сообщил, что Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и планирует разорвать еще около полусотни. В частности, в декабре был разорван Договор о дружбе от 1999 года.

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Источник: korrespondent.net