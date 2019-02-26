Британский посол подтвердил, что Скрипали живы

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипали живы. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает Интерфакс.

"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", - сказал высокопоставленный британский дипломат.

В частности, так он прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне, в котором российская дипмиссия отметила, что не может констатировать, что Скрипали живы.

"Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", - подчеркнул Бристоу.

Он также добавил, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую ​​возможность.

"Если нет, то мы не имеем права навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", - отметил посол.

Кроме того, Бристоу заявил, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

"Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", - сказал британский дипломат.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

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Источник: korrespondent.net