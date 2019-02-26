В ОЗХО заблокировали предложение России по списку химикатов

Страны Запада заблокировали российское предложение о включении нескольких веществ в приложение с химикатами к Конвенции о запрете химического оружия (КЗХО). Об этом во вторник, 26 февраля, заявил на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, сообщает ТАСС.

"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению. Причем сделали это по надуманным причинам", - отметил он.

По словам дипломата, в ходе заседания девять стран проголосовали за российское предложение, 10 воздержались и 20 стран проголосовали против.

"США и союзники фактически торпедируют КЗХО, отказываясь вносить в списки химикаты. Глобальная система безопасности сейчас трещит по швам. Раскол в ОЗХО углубляется. И не видно, чтобы наши страны вернулись к поиску взаимоприемлемых решений на основе консенсуса", - сказал Шульгин.

Известно, что 25 февраля в Гааге прошла созванная по инициативе России внеочередная встреча Исполнительного совета ОЗХО, посвященная внесению изменений в приложение с химикатами к КЗХО. Российская сторона предлагала включить в списки пять семейств химикатов.

На предыдущей внеочередной встрече Исполсовета 14 января Канада, Нидерланды и США выступили с предложением о включении в списки только двух семейств веществ под названием Новичок.

Ранее Организация по запрещению химического оружия внесла нервно-паралитическое вещество Новичок в список запрещенных.

Напомним, в марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей подозревают российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net