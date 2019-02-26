Утром во вторник в городе Конотоп на улице Рабоче-Крестьянской произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает управление ГСЧС в Сумской области 26 февраля.

Информация о возгорани была получена в 8:32 утра, а уже в 9:05 огонь был ликвидирован.

"Погибшими оказались сын хозяина дома 1988 г.р., его сожительница 1989 г.р. и женщина 1991 г.р., которая по данному адресу не проживала", – говорится в сообщении.

Огонь повредил диван и вещи домашнего обихода. По предварительным выводам специалистов, причина пожара – неосторожность при курении.

Cмотрите фотогалерею: В Конотопе во время пожара погибли три человека

Накануне в Винницкой области во время пожара в частном доме в селе Ковалевка погибли двое мужчин – 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед.

Также сообщалось, что в курортном поселке Затока произошел масштабный пожар на двух базах отдыха. Огонь уничтожил 20 зданий. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net