В Ужгороде произошла стрельба возле кафе

В Ужгороде Закарпатской области во вторник, 26 февраля, около 10:00 произошла стрельба возле одного из кафе. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

В частности, правоохранителям поступило сообщение о незаконном проникновении в заведение общественного питания в Ужгороде. При этом речь шла также о возможной стрельбе на месте происшествия.

Как установили вскоре полицейские, между владельцем помещений, а именно банковским учреждением, и арендатором территории возник конфликт. Причина - недоразумение по поводу заключенного между сторонами соглашения.

"По предварительной информации, собственники помещений заменили замки на объекте, чем сделали невозможным для арендатора доступ в помещение. В результате возникла ссора и потасовка. Была вызвана охрана, со стороны которой прозвучали выстрелы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает полиция. По поводу повреждения имущества и возможного совершения хулиганских действий полиция проводит проверку.

Ранее во время конфликта в одном из кафе в Кропивницком произошла стрельба.

Также сообщалось, что в Волынской области в селе Жидачин местный житель стрелял из ружья по односельчанам. Стрельбу 52-летний мужчина устроил на почве религиозной нетерпимости.

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Источник: korrespondent.net