На приговор Януковичу подано пять апелляций - суд

На приговор бывшему президенту Виктору Януковичу было подано сразу пять апелляционных жалоб. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Оболонского райсуда Киева, коллегия которого рассматривала дело по госизмене.

В частности, указано, что все апелляции были поданы защитниками Януковича.

Так, Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать обвиняемого; Александр Байдык ходатайствует об изменении приговора путем исключения из него ссылки на определенные доказательства и обстоятельства; Александр Горошинский просит отменить приговор и закрыть уголовное дело; Богдан Биленко и Андриана Фозекош выступают за отмену приговора и назначения нового судебного разбирательства в суде первой инстанции; Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд о допросе 48 свидетелей, отмене приговора, закрытии уголовного производства, отмене арестов на имущество и т. п.

По данным суда, объем всех апелляционных жалоб составляет 478 листов.

Кроме этого, адвокат Байдык просит суд исправить допущенные, по его мнению, ошибки в приговоре.

"В частности, защитник просит Оболонский райсуд Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковичу: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ. Также защитник просит Оболонский суд исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича, с 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.", - сообщила пресс-служба суда.

Как ожидается, в ближайшие дни уголовное производство будет направлено в столичный апелляционный суд. Вопрос об исправлении возможных ошибок решат после окончания производства по пересмотру приговора, пообещали в райсуде.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по статьям государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны, но оправдан по статье посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия.

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Источник: korrespondent.net