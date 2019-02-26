По высказываниям Медведчука проведут экспертизу на сепаратизм

Эксперты двух научно-исследовательских институтов Киева по решению суда проведут анализ высказываний председателя политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука на предмет сепаратизма. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщают Українськi Новини.

Оттмечается, что следователь Службы безопасности Украины обратился в суд с просьбой назначить лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука во время выступления 29 января на съезде партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Суд согласился и поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ провести лингвистическую экспертизу.

Экспертам поручили определить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к изменению границ территории Украины, а также дать оценку характеру и форме выражения таких призывов. Также эксперты проверят, содержатся ли в тексте выступления публичные призывы к разжиганию национальной или религиозной розни.

Ходатайство обосновано тем, что Медведчук в своей речи заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс", с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

Напомним, в начале февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на протяжении года изучает высказывания Виктора Медведчука. Однако, до результатов экспертизы не может "ни подозревать, ни обвинять" Медведчука.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело на Медведчука по статьям госизмена и сепаратизм из-за его высказываний на сьезде 29 января.

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Источник: korrespondent.net