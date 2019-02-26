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26. 02. 2019

Фигуранты "схем в оборонке" ответили на обвинения

Укроборонпром заявил о манипуляциях журналистов программы Наші гроші в расследовании о причастности руководства концерна к хищениям. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В частности, в концерне считают некорректным оценивать содержание информации, изложенной в расследовании, так как журналисты не указали ее источники. В то же время подчеркивается, что данные о деятельности ООО Оптимумспецдеталь могли быть получены в рамках нескольких уголовных производств.

Укроборонпром подчеркивает, что в рамках этих дел предоставляет следствию всю необходимую информацию. Также в концерне настаивают на том, что журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию и должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам.

В концерне также считают, что "факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должены получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов".

Укроборонпром предполагает, что авторы расследования воспользовались информацией из уголовных производств, открытых в 2015-2016 году.

В частности, речь идет о четырех производствах, которые касаются хищения, ложных документов, фиктивных компаний и сотрудничества Укроборонпрома и фирмы-поставщика деталей.

"Подчеркиваем, что ГК Укроборонпром в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным всю необходимую информацию. В Концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам", – говорят в концерне, настаивая, что заинтересованы в быстрых расследованиях и наказании должностных лиц, причастных к злоупотреблениям.

В свою очередь, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, являющийся фигурантом расследования, обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных фактов о незаконных сделках при закупках в армии. 

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу", – говорится в заявлении Гладковского, переданном агентству Интерфакс-Украина.

Также он просит временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

"На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", – заявил чиновник.

Согласно расследованию журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

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Источник: korrespondent.net

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