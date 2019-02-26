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26. 02. 2019

Первого зама главы СНБО отстранят из-за скандала с хищениями в оборонке

Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе Наши деньги для опровержения или подтверждения обнародованного", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было опубликовано журналистское расследование, авторы которого утверждали, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе. Согласно опубликованной информации, через три основные фирмы-"прокладки" Гладковский и другие участники схемы заработали как минимум 250 миллионов. Причем одной из фирм-прокладок журналисты назвали Кузню на Рыбальском, которая ранее принадлежала Порошенко.

После этого представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Укроборонпром и Гладковский подадут иск против журналистов-расследователей. По ее словам, факты по расследованию журналистов были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году, но никакие результаты, никакие факты или подозреваемые названы не были.

Сам Игорь Гладковский подтвердил агентству Интерфакс-Украина намерения подать в суд на авторов фильма.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - написал он в ответ на письменный запрос журналистов агентства.

В свою очередь, в Укроборонпроме сообщили, что считают некорректным давать оценки содержанию информации, обнародованной в программе Наши деньги.

"Ведь журналисты не указали источники ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. Одновременно сообщаем, что тематика программы, в частности о деятельности ООО Оптимумспецдеталь, свидетельствует, что ее авторы воспользовались информацией, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, открытых в 2015-16 гг.", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой концерна.

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Источник: korrespondent.net

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