Венгрия закрыла КПП на границе с Украиной

Венгрия во вторник, 26 февраля, временно закрыла пересечение границы через КПП Берегшурань-Лужники и Косино, сообщает сайт Mukachevo.net.

По их информации, не работает движение пешеходов, так и автомобилей. Работу КПП должны были восстановить в 15.00.

По информации источников СМИ, сейчас существует проблема именно с венгерской стороны, где происходит спецоперация по выявлению таможенников-взяточников. В Мукачевском пограничном отряде тоже подтвердили информацию о временном прекращении работы КПП. По информации пограничников на венгерской стороне идут следственные действия.

Путешественникам рекомендуют пересекать границу через альтернативные КПП - Барабаш-Косино, Захонь-Чоп или другие. Причины остановки движения не сообщаются.

Как сообщалось, закарпатцы массово бросают авто в пунктах пропуска. Несколько десятков автомобилей на еврономерах оставили водители на пунктах пропуска на границе с Венгрией в Закарпатье.

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Источник: korrespondent.net