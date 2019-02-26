Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 16:47
+1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

Венгрия закрыла КПП на границе с Украиной

Венгрия во вторник, 26 февраля, временно закрыла пересечение границы через КПП Берегшурань-Лужники и Косино, сообщает сайт Mukachevo.net.

По их информации, не работает движение пешеходов, так и автомобилей. Работу КПП должны были восстановить в 15.00.

По информации источников СМИ, сейчас существует проблема именно с венгерской стороны, где происходит спецоперация по выявлению таможенников-взяточников.  В Мукачевском пограничном отряде тоже подтвердили информацию о временном прекращении работы КПП. По информации пограничников на венгерской стороне идут следственные действия.

Путешественникам рекомендуют пересекать границу через альтернативные КПП - Барабаш-Косино, Захонь-Чоп или другие. Причины остановки движения не сообщаются.

Как сообщалось, закарпатцы массово бросают авто в пунктах пропуска. Несколько десятков автомобилей на еврономерах оставили водители на пунктах пропуска на границе с Венгрией в Закарпатье.

На КПП Майорское нашли взрывчатку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.