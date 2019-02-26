В СБУ заявили о задержании интернет-провокатора, готовившего диверсии

СБУ задержала жителя Днепра, который создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети. Мужчину подозревают в подготовке диверсий с повреждением сети связи, которые обеспечивают проведение выборов президента. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook во вторник, 26 февраля.

Утверждается, что задержанный распространял в соцсети фейковые новости и другие деструктивные материалы, среди которых были публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. "Кроме него, к администрированию группы причастны жители Российской Федерации, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе", - говорится в сообщении.

В СБУ также установили, что интернет-провокатор, который является сотрудником подрядной организации в телеком-отрасли, также вел электронную переписку с жителем России. Тот в свою очередь интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и времени, необходимом на восстановление их после повреждений.

"По замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая сейчас разворачивается", - говорится в сообщении.

По указанному факту было начато криминальное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на прошлой неделе СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды", организованной нардепом от Батькивщины Русланом Богданом. Парламентарий все обвинения отрицает.

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Источник: korrespondent.net