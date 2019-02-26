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26. 02. 2019

Зайцевой во время суда стало плохо

Елене Зайцевой, водителю автомобиля Lexus, фигурантке дела о ДТП на Сумской в Харькове, стало плохо в процессе зачитывания приговора. Ее вывели из зала суда, сообщает УНИАН.

Второй фигурант дела, Геннадий Дронов, остается в зале. Судья уже около часа зачитывает приговор.

Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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Источник: korrespondent.net

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