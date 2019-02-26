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26. 02. 2019

На Львовщине покупатели обвесили фермера на 40 тонн

Во Львовской области покупатели обманули фермера с помощью радиоуправляемого устройства. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном во вторник, 26 февраля.

Отмечается, что на автомобильные весы, куда заезжает зерновоз, подсоединили электронное устройство, которое уменьшало показатели. Затем злоумышленники планировали забрать разницу себе.

Таким способом удалось незаметно украсть почти 40 тонн пшеницы. 

Полиция поймала злоумышленников.

Ранее в Одессе задержали группы злоумышленников во время совершения кражи зерна на железнодорожной станции Одесса-Пересыпь.

НАБУ завершило расследование кражи зерна на 48 млн гривен

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Источник: korrespondent.net

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