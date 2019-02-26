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26. 02. 2019

В Черкасской области злоумышленники крали дизтопливо с поездов

Правоохранители разоблачили в Черкасской области группу лиц, которых подозревают в краже дизельного топлива из поездов. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 24 февраля разоблачили троих жителей Смелянского района, которые на протяжении длительного времени похищали топливо из поездов, принадлежащих Укрзализныце.

"В рамках проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве правоохранителями проведен ряд обысков, по результатам которых изъято около пяти тонн дизельного топлива, шланги, заправочный пистолет, двигатели, денежные средства", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области злоумышленники крали дизтопливо с поездов

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина продал знакомому воду вместо дизтоплива.

А в Запорожье сеть АЗС продавала фальсификат. Компания осуществляла сбыт бензина, ДТ и газа, не соответствующих техническим требованиям ГОСТ.

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Источник: korrespondent.net

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