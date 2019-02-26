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26. 02. 2019

Медведчук: Отбор на Евровидение - проявление "хищнического национализма"

Новые критерии отбора на Евровидение в Украине - ярчайшее проявление идеологии "хищнического национализма", заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если бы сценарий украинского отбора на Евровидение-2019 писали Франц Кафка и Джордж Оруэлл, то и они бы не смогли создать более абсурдную, живую и возмущающую до глубины души историю о тоталитарном единодушии киевской власти. Преступной власти, использующей самые грязные методы (подтасовки, административный ресурс, травля инакомыслящих), чтобы расправиться со своим противником. Системы, которую создала власть и ее прихлебатели - от вице-премьера Кириленко до "шестерок" власти: недоотставленного руководителя НОТУ Зураба Аласании, судей и журналистов, разжигающих ненависть", - говорится в его заявлении.

"Когда участников вокального конкурса выбирают, руководствуясь не мнением миллионов украинцев, а политической целесообразностью, - это уже даже не цензура, а самая настоящая дискриминация", - подчеркнул Медведчук.

"За годы еврореформ дискриминация вообще стала отличительной чертой постмайданной политики. Угарная русофобия проявляется во всех сферах - образовании, языковой политике, церковном вопросе… Власть ограничивает в правах тех, кто говорит не на том языке, ходит не в ту церковь, поддерживает не тот "цивилизационный выбор", – добавил он.

Источник: korrespondent.net

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