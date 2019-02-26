В джунглях острова Маражо в Бразилии нашли тело горбатого кита, но как огромное млекопитающее вдруг появилось там, остается загадкой. Об этом в Facebook сообщил Институт Bicho d'agua - неправительственная организация, которая работает на острове.

Кита в джунглях нашли уже мертвым. В длину кит достигает 8 метров, в ширину – шести. Отмечается, что это не взрослый кит, а детеныш около года.

Из-за загадочного инцидента власть организовала специальную межведомственную комиссию, которая должна провести расследование и выяснить, каким образом горбатый кит оказался так далеко от воды в такое время.

Его обнаружили на расстоянии около 15 метров от берега. Морские биологи предполагают, что кита подхватил мощный океанский прилив. Исследователи удивлены не только тем, что кит оказался так далеко от берега, но и тем, что он вообще делал на северном побережье Бразилии в феврале, потому что это "очень необычное явление", передает People.

Cмотрите фотогалерею: В джунглях Бразилии нашли мертвого кита

Причину смерти кита определит вскрытие, но, на первый взгляд, биологи не нашли на его теле никаких травм. Тело кита планируют оставить в джунглях для естественного разложения, а скелет сохранят и выставят в музее естествознания для дальнейшего анализа.

Как сообщалось, детеныш вымирающего кита замечен впервые за два года. Пять китов, замеченных с начала сезона наблюдений на юге, могут оказаться беременными самками.

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Источник: korrespondent.net