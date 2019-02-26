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26. 02. 2019

Установлены обстоятельства крушения самолета с футболистом над Ла-Маншем

Потерпевший крушение над Ла-Маншем самолет, на котором находился футболист английского клуба Кардифф Сити Эмилиано Сала, четыре раза резко снижался и набирал высоту в последние минуты полета. Об этом говорится в промежуточном отчете британского Управления по расследованию авиационных инцидентов, сообщает The Times.

Следователи подтвердили, что ни пилот Дэвид Ибботсон, ни легкий самолет, на котором он летел, не имели лицензии на пассажирские перевозки.

Сообщается, что самолет начало сильно подбрасывать после того, как Ибботсон пожаловался авиадиспетчерам на плохую видимость, прежде чем удариться о воду на скорости около 80 миль в час (128 км/ч).

Синоптики предупреждали о дожде над Ла-Маншем, и следователи заявили, что не смогли подтвердить, имел ли пилот лицензию на полет ночью или для навигации по приборам.

В своем последнем сообщении Ибботсон подтвердил, что авиадиспетчеры дали разрешение на снижение при пересечении Ла-Манша. К тому времени самолет уже казался проблемным.

После этого последнего сообщения в течение примерно трех минут самолет несколько раз резко терял и набирал высоту, осуществив серию крутых поворотов, прежде чем упасть в море.

Самолет раскололся на три части, его обломки нашли на глубине около 68 метров в 22 морских милях к юго-западу от острова Гернси. На борту обнаружили тело Эмилиано Салы, тело 59-летнего пилота до сих пор не найдено.

Следователи продолжат работу, надеясь получить больше информации по анализу радиолокационных данных, чтобы попытаться понять, что произошло в последние несколько минут полета, и оценить "возможные последствия погодных условий в районе во время аварии".

Напомним, Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится.

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Источник: korrespondent.net

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