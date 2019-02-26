Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 18:36
+1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

В Николаеве пассажиров возила маршрутка с развешенными в салоне трусами

В Николаеве пассажиров маршрутного такси возмутило развешанное на поручнях нижнее белье водителя. Инцидент произошел во вторник, 26 февраля, сообщает Преступности.НЕТ.

По словам очевидца, в ответ на замечание водитель пригрозил физической расправой.

"Водитель само собой угрожал завезти на конечную и разобраться", – написал мужчина.

По его словам, инцидент произошел в 7:10 в маршрутном такси №31.

На присланном фото видно, как на поручне, за который должны держаться пассажиры транспортного средства, сушатся две пары мужских трусов.

 

В Киеве водители на ходу "ремонтируют" маршрутки с помощью плоскогубцев и кирпича. Пассажиры сняли видео.

А в Днепре водитель маршрутки высадил потерявшую сознание девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.