В Николаеве пассажиров возила маршрутка с развешенными в салоне трусами

В Николаеве пассажиров маршрутного такси возмутило развешанное на поручнях нижнее белье водителя. Инцидент произошел во вторник, 26 февраля, сообщает Преступности.НЕТ.

По словам очевидца, в ответ на замечание водитель пригрозил физической расправой.

"Водитель само собой угрожал завезти на конечную и разобраться", – написал мужчина.

По его словам, инцидент произошел в 7:10 в маршрутном такси №31.

На присланном фото видно, как на поручне, за который должны держаться пассажиры транспортного средства, сушатся две пары мужских трусов.

В Киеве водители на ходу "ремонтируют" маршрутки с помощью плоскогубцев и кирпича. Пассажиры сняли видео.

А в Днепре водитель маршрутки высадил потерявшую сознание девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net