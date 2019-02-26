Летнее время 2019: когда переводят часы в Украине, как готовиться

Весной в Украине традиционно переходят на летнее время. Стрелки часов в этом случае переводятся за час вперед.

В 2019 году Украина также перейдет на летнее время в последнее воскресение марта – с 30 на 31 число.

Стрелки часов традиционно переводят на час вперед в 3 часа утра. Стоит помнить, что с этого времени в воскресение, 31 марта весь транспорт курсирует уже по летнему времени.

Последствия перевода часов. Как справиться

Подавляющее большинство людей не готовиться к переходу на летнее время, поэтому получается, что они спят на час меньше. Из-за этого организм поддается стрессу, нервная система не отдыхает и возникают проблемы со здоровьем.

В особо тяжелых случаях, перевод стрелок способен вызвать депрессию, привести к повышенной утомляемости и плохой работоспособности.

Чтобы этого не произошло, необходимо предпринять несколько простых правил. За неделю до перевода стрелок ложитесь спать на 15-30 минут раньше обычного. Избегайте психологических и физических перенапряжений, которые может усугубить переход на летнее время.

Полезно отказаться от кофе во второй половине дня, употребления алкоголя и вредной пищи. Их лучше заменить свежими овощами фруктами. Полезно выходить на вечернюю прогулку и не пользоваться гаджетами за час до сна.

Ранее сообщалось, что в ЕС решили в последний раз перейти на летнее время весной 2019 года, но позже в Евросоюзе передумали отменять перевод часов в 2019 году. Также сообщалось, что более 80% европейцев за отмену перевода часов.

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Источник: korrespondent.net