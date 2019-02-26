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26. 02. 2019

В Сирии зафиксирована эскалация авиаударов

На северо-западе Сирии во вторник, 26 февраля, произошла значительная эскалация воздушных ударов, заставившая тысячи мирных жителей покинуть город Хан Шейхун. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Рами Абдулрахман, директор британской Сирийской обсерватории по правам человека, заявил, что правительственные силы усилили артиллерийский обстрел и удары с воздуха, которые постоянно нарастали в течение последних 10 дней.

"Бомбардировка в основном сосредоточена на городах вдоль международной дороги Дамаск-Алеппо", - сказал он.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что повстанцы выпустили ракеты в нескольких городах северной части провинции Хама, убив одного гражданского и ранив семерых, что было нарушением соглашения о деэскалации.

Ранее сирийские государственные СМИ заявили, что не менее 70 мирных жителей погибли и пострадали в результате авиаудара сил международной коалиции по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.

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Источник: korrespondent.net

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