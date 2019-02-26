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26. 02. 2019

Трамп прибыл во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном

В главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай во вторник, 26 февраля, приземлился спецборт президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, президент США должен будет остановиться в гостинице JW Marriott, расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Возле гостиницы усилены меры безопасности, ранее территорию возле нее проверили саперы вьетнамских спецслужб и кинологи Секретной службы США.

Ранее сегодня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг. Лидер КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi в центре Ханоя.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
 
По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
 
 

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Источник: korrespondent.net

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