Трамп прибыл во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном

В главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай во вторник, 26 февраля, приземлился спецборт президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, президент США должен будет остановиться в гостинице JW Marriott, расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Возле гостиницы усилены меры безопасности, ранее территорию возле нее проверили саперы вьетнамских спецслужб и кинологи Секретной службы США.
Ранее сегодня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг. Лидер КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi в центре Ханоя.
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Источник: korrespondent.net
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