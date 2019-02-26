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26. 02. 2019

На охранников Ахметова завели дело из-за заявления журналиста о слежке

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения с квалификацией "препятствование деятельности журналистов" после заявления журналиста Радио Свобода Михаила Ткача о слежке охранников бизнесмена Рината Ахметова. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало в Facebook.

По его словам, 22 февраля в полицию поступило заявление Ткача о препятствовании деятельности журналиста. В заявлении, в частности, говорилось о том, что в Киеве неизвестные на автомобилях в течение нескольких месяцев следят за его съемочной группой, а 21 февраля группа была заблокирована этими автомобилями.

"После получения заявления Главное следственное управление внесло указанные сведения в ЕРДР с предыдущей правовой квалификацией препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные в полицию, будут тщательно изучены", - говорится в сообщении.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака.

Также сообщалось, что в Мексике застрелили журналиста во время завтрака. 

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Источник: korrespondent.net

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