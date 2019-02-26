Кортеж Порошенко застрял в ямах на дороге

В Червонограде Львовской области автомобилям кортежа президента Петра Порошенко пришлось минимально снизить скорость из-за ям на местных дорогах. Видео, на котором машины буквально скачут по ямам, обнародовал мэр города Андрей Заливський на своей странице в Facebook.

По информации местных СМИ, глава государства был с рабочим визитом в Червонограде 23 февраля и ехал по улице Львовской, что находится на въезде в город.

Местные жители бурно отреагировали на пост мэра и раскритиковали его: "Это венец победы!", "Вообще-то за местные дороги отвечает местная власть", "Стыдно за такого мэра!", "Так вы, господин Заливский, только через Facebook общаетесь с Президентом?", "Три года Заливський мэр города Червонограда и столько же обещал отремонтировать к осени эту дорогу. Факт на лицо".

Как сообщалось, в Украине запустили флешмоб "Гройсман, где дороги?". Фото и видео выкладывают как обычные водители, так нардепы и кандидаты в президенты.

Напомним, водители Закарпатья вышли на митинг из-за плохих дорог. Автомобилисты требовали чтобы к ним вышел руководитель Закарпатского облавтодора и объяснил, почему в регионе такие плохие дороги.

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Источник: korrespondent.net