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26. 02. 2019

США шантажируют Россию "ракетной программой" Украины - СМИ

После выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в Европе может появиться новое "ракетное государство" - Украина. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что ракетная программа Украины, которая может снова развиваться после провала ДРСМД, станет "красным рычагом давления США" на Россию с целью побудить Москву к диалогу.

"Призрак украинской ракетной программы" может побудить Россию сесть за стол переговоров с США до того, как Украина станет равноправной стороной", - пишет газета.

Смерть ДРСМД выгодна Украине. Можно строить ракеты

Причем в таком случае РФ также может согласиться на мораторий на размещение ракет в Калининграде или на других территориях, говорится в материале.

В то же время, по данным издания, некоторые члены НАТО, например, Германия, считают возможную украинскую ракетную программу дестабилизирующей. Однако Украина, как предполагают журналисты газеты, может заручиться поддержкой Польши и стран Балтии, стремящихся усилить оборону против России.

Напомним, США и Россия выходят из ДРСМД.

Также сообщалось, что украинская армия получит сразу несколько новых образцов мощного вооружения - ракетный комплекс Ольха и крылатые ракеты Нептун.

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Источник: korrespondent.net

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