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26. 02. 2019

Гройсман назвал свой недостаток

Премьер-министр Владимир Гройсман считает недостаточным свой уровень английского языка. Об этом он сказал на встрече с представителями IT-сектора, информируют Українські Новини во вторник, 26 февраля.

Завершая свою речь, премьер обратился к одному из участников встречи.

"Я прочитал на вашем компьютере очень, как мне кажется, удачный девиз для каждого дня. "Новый день - это новая успешная история", - перевел он надпись.

В свою очередь президент Петр Порошенко, который также присутствовал на встрече, пошутил, что у премьер-министра "блестящий английский".

"Это единственное, господин президент, чем я не могу похвастаться. Пока что", - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Виталию Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы произнести на английском слово "digitalization".

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Источник: korrespondent.net

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