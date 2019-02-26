Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 19:52
+1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

В Британии выпустили первые бонды для защиты от терактов

Британская государственная перестраховочная компания Pool Re объявила о выпуске первых в мире катастрофных облигаций, предназначенных исключительно для защиты от терактов. Об этом говорится в сообщении компании, пишет Интерфакс во вторник, 26 февраля.

Трехлетние бонды на 75 млн фунтов стерлингов ($99 млн) с купоном 5,9% размещаются через SPV-компанию Baltic PCC Ltd.

Как сообщается, ценные бумаги являются первым в истории договором страхования ценных бумаг (ILS), предназначенным исключительно для покрытия риска, связанного с терроризмом. Он охватывает физический ущерб, возникающий в результате террористических атак на основе возмещения ущерба, включая химические, биологические, радиологические и ядерные атаки, а также ущерб, связанный с кибер-триггером.

Ранее СМИ сообщали, что Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Самые дорогие. Украина разместила евробонды

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.