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26. 02. 2019

Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 26 февраля, завершилось досрочно из-за нерезультативных голосований. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Указано, что народные депутаты большую часть вечернего пленарного заседания посвятили рассмотрению по полной процедуре законопроекта (№7549) о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы. Однако при принятии решения в зале не нашлось 226 минимально необходимых голосов, чтобы утвердить законопроект.

Как отмечается, после этого член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник попросил отложить рассмотрение остальных законопроектов из блока вопросов обороны из-за отсутствия достаточного количества голосов для принятия решений. Он также призвал объявить перерыв для консультаций.

"Учитывая то, что до завершения пленарного заседания осталось чуть более получаса, председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл его досрочно", - информировало агентство.

Ранее Верховная Рада на заседании во вторник 263 голосами приняла законопроект о допуске в 2019 году иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях.

Напомним, Верховная Рада 18 января провела последнее пленарное заседание девятой сессии парламента.

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Источник: korrespondent.net

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