В ряде областей изменили тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании во вторник, 26 февраля, приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей. Об этом сообщил и.о. председателя НКРЭКУ Александр Формагей, передает УНН.

Согласно решению, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод за 1 куб. м (без НДС) установлены на уровне:

КП Черновцыводоканал - 3,22 (водоснабжение).

Львовское ГКП Львовводоканал - 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП Дрогобичводоканал Дрогобычского городского совета Львовской области - 5,94 и 1,83 соответственно.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС) составят:

КП Черниговводоканал - 8,60 и 8,41 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП Житомирводоканал - 6,99 и 7,88.

КП Черновцыводоканал - 8,61 и 4,53.

КП Кременчугводоканал - 7,50 и 8,13.

Городском коммунпредприятий Николаевводоканал - 8,91 и 7,17.

КП Гортепловодэнергия (Каменец-Подольский) - 9,13 и 7,61.

КП Иванофранковскводокотехпром - 6,58 и 8,11.

Львовское ГКП Львовводоканал - 7,94 и 4,23.

КП Дрогобичводоканал Дрогобычского городского совета Львовской области - 12,60 и 6,23.

КП Славянского городского совета Словгорводоканал - 13,89 и 8,67.

Напомним, с 1 февраля НКРЭКУ повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для Киевводоканала на 11,4%.

Отметим, за минувший год задолженность населения по коммуналке выросла на 23 миллиарда гривен - до 55,6 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net