Месяц назад глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо отказался признать законность переизбрания Николаса Мадуро и объявил себя временным президентом, призвав к проведению новых выборов. Его сразу поддержали США, Канада, большинства стран ЕС и десятки латиноамериканских стран.

В Вашингтоне говорят, что хотят разрешить кризис в Венесуэле мирным путем. Пока США ввели санкции из-за которых обвалился нефтяной экспорт этой страны. В Белом доме не исключают военную операцию. Об этом говорил президент Дональд Трамп и недавно повторил госсекретарь Майк Помпео.

Венесуэла уже несколько лет переживает тяжелый экономический кризис, из-за которого жителям не хватает еды, лекарств и других товаров первой необходимости. Но Мадуро закрыл границы и сжигает гуманитарную помощь, происходят новые беспорядки и гибнут люди. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Военное вторжение США в Венесуэлу

О возможной интервенции активно начали говорить после фотографии советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, сделанной вечером 28 января.

На конференции с журналистами, созванной по поводу введения санкций против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, Болтон пришел с открытым блокнотом, в котором было написано: "Афганистан - приветствуем переговоры" и "5000 солдат в Колумбию".

Cмотрите фотогалерею: Сжигает гумпомощь. США думают о свержении Мадуро

Колумбия, у которой есть общая граница с Венесуэлой, является главным партнером Вашингтона в Южной Америке.

3 февраля в интервью CBS Трамп на вопрос о возможном использовании вооруженных сил США в Венесуэле ответил: "Не хотелось бы этого говорить, но, безусловно, исключить этого нельзя".

24 февраля госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу "для восстановления демократии" в Венесуэле, назвав президента Николаса Мадуро "худшим вариантом тирана".

"Я уверен, что венесуэльский народ приложит все усилия, чтобы дни Мадуро у власти были сочтены", - сказал он.

Помпео отметил, администрация США "готова к любым действиям", в том числе к применению военной силы. По его словам, в будущем Венесуэлу ждет "еще больше санкций и гуманитарной помощи".

Представитель администрации США в воскресенье также подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают и возможность проведения военной операции для свержения правительства Мадуро.

"Мы понимаем, что имеем дело не с институтами государства, а со сборищем бандитов и воров. Время для диалога с Мадуро уже закончилось. Единственный вопрос, который мы хотим обсудить, это способ и время его отставки", - сказали в Белом доме.

25 февраля на встрече в Колумбии представителей стран, входящих в группу Лимы, Мадуро призвали уйти в отставку и пообещали новые санкции.

На переговорах в Боготе шла речь о возможности силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Единства в этом вопросе не было, так что пока группа Лимы ограничивается лишь дипломатическим давлением.

Тем Пенс напомнил, что Вашингтон готов направить в Венесуэлу своих военных.

Мадуро сжигает гуманитарную помощь

В выходные, 23 и 24 февраля, противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

Оппозиция под руководством Гуайдо пытается обеспечить доставку в Венесуэлу гуманитарной помощи из стран, которые его поддерживают. В свою очередь Мадуро готов принимать помощь только из стран, которые, напротив, поддерживают его - в первую очередь из России.

Cмотрите фотогалерею: Сжигает гумпомощь. США думают о свержении Мадуро

Оппозиция безуспешно пыталась по морю и суше доставить в Венесуэлу более 300 тонн продуктов питания, медикаментов, хирургических инструментов и пищевых добавок. Встречать ее на венесуэльскую границу с Колумбией и Бразилией пришли сотни людей.

Мадуро говорит, что вместо гумпомощи в грузовиках может быть американское оружие, которое сможет использовать оппозиция. Сохраняющие ему верность военные отказываются пропускать грузовики. Два из них сгорели в результате обстрела. Однако власти заявляют, что поджог был организован ЦРУ.

По свидетельствам очевидцев, жители Венесуэлы пытались спасти еду и медикаменты из горящих машин. Остальные грузовики с гуманитарной помощью были отозваны обратно в Колумбию. Мадуро в ответ объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной.

Границу Венесуэлы с Бразилией автоколонна с гуманитарной помощью пересечь также не смогла. Морским путем также не удалось доставить - военные пригрозили открыть по нему огонь на поражение.

На границе, куда подъехали колонны, произошли столкновения между военными и демонстрантами. Военные применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Погибли два человека, в том числе подросток. Ранения получили не менее 300 человек.

Колумбийские власти сообщили 26 февраля, что уже 270 военных из Венесуэлы бежали через границу. Дезертировавшие полицейские и военные "ищут защиты и помощи", утверждают в Колумбии.

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Источник: korrespondent.net