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26. 02. 2019

Второй претендент отказался ехать на Евровидение

Группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять Украину на этом международном песенном конкурсе. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба группы в Facebook.

"... мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш Cupidon летит дальше", - говорится в сообщении.

При этом на странице указано, что группа на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.

Также певицы поблагодарили фанов за "поддержку, любовь и волнения".

"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место национального отбора Евровидения-2019. Наша главная победа - это вы. Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе...", - отметили участники группы.

Напомним, Maruv не будет представлять Украину на Евровидении. На переговорах между НСТУ и командой исполнительницы стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не было.

Также сообщалось, что решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении-2019, будет принято в ближайшее время. При этом его будут выбирать среди всех финалистов Нацотбора.

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Источник: korrespondent.net

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