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26. 02. 2019

Националисты обстреляли салютами дом сына топ-чиновника СНБО

Под Киевом активисты националистических организаций обстреляли салютами и закидали петардами дом сына первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Националисты проводят акцию "Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!". Несколько сотен активистов зашли на территорию котеджного городка Золотые ворота в поселке Козин, где проживают президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и другие чиновники. На территории находится вооруженная охрана.

На месте также присутствуют около сотни правоохранителей из полка полиции особого назначения и тактического подразделения ТОР. Активисты скандируют "Мародерам смерть!", "Гладковский - собака", "Гладковские - псы, подожмите хвосты!"

Националисты обвиняют семью Гладковских в разворовывании государственных денег, выделенных на усиление обороноспособности. Они нарисовали символическую "дорогу крови" перед усадьбой Игоря Гладковского и зажгли файера, от которых загорелась лужа красной краски. Потом активисты обстреляли дом из салютных установок и разбили окна камнями.

Силовики оттеснили их от дома, однако стороны договорились не применять друг к другу силу, потом активистам дали покинуть территорию коттеджного поселка.

Как сообщалось, в Киеве проходила акция "Бандера, вставай!". Акцию организовали националисты из С14. Активисты собрались в центре Киева и пошли маршем к МВД.

Источник: korrespondent.net

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