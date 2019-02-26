В Чили произошла серия землетрясений

В Чили произошла серия из четырех землетрясений магнитудой от 4,4 до 5,3 балла по шкале Рихтера. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает Express.

"Чили сегодня пострадала от четырех отдельных землетрясений в результате столкновения тектонических плит в Тихом океане", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что первое землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у центрального побережья Чили, на северо-запад от города Кокимбо.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 9,6 км, что обычно может вызвать беспокойство. Однако USGS не выдала никаких предупреждений о возможных негативных последствиях толчков.

Как отмечается, остальные землетрясения - 4,9, 4,6 и 4,4 балла - произошли на глубине 49,8 км, 38,6 км и 107,8 км соответственно. Известно, что они залегали очень глубоко, чтобы вызвать какие-либо повреждения на поверхности.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее на востоке Эквадора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.

Также сообщалось, что в Японии на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Пострадали не менее четырех человек.

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Источник: korrespondent.net