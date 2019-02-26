Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 21:28
+1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

На Тернопольщине депутат получил срок за избиение полицейского

Суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы депутата городского совета Кременца Тернопольской области Александра Гринюка за избиение полицейского в дискобаре.
Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

По версии обвиняемого, он около полуночи 6 декабря 2016 года со своими друзьями пришел в дискобар Аква возле автовокзала в Кременце. Они заказали кофе и по 50 г коньяка.

Депутат сказал, что коньяк имел неприятный запах, соответственно, он предположил, что алкоголь контрафактный и вызвал полицию. Полиция прибыла в заведение и начала опрос свидетелей. В этот момент депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал снимать действия полиции на свой мобильный телефон и светить фонариком в лицо оперуполномоченному.

Полицейский сделал замечание депутату Гринюку, но тот в ответ ударил кулаком в лицо правоохранителя. В суде подсудимый заявил, что не признает свою вину и утверждал, что это полицейский схватил его телефон и ударил его кулаком в живот. После инцидента депутат ушел на танцплощадку, а раненый полицейский поехал в больницу.

Суд признал депутата виновным по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и назначил ему наказание 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Также суд взыскал с него 3 407 гривен материального ущерба 20 000 гривен морального ущерба.

Как сообщалось, в Тернополе депутат-инвалид избил двух полицейских. Мужчине грозят исправительные работы или тюремный срок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.