В Раде ответили на обращение об импичменте

Первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами Верховной рады Петр Боднар подписал заявление аппарата ВРУ относительно ситуации вокруг бланков подписных листов для сбора подписей народных депутатов об импичменте президента и создании ВСК относительно расследования хищения денежных средств в оборонной сфере. Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Из текста заявления следует, что "26 февраля в адрес руководства аппарата Верховной рады Украины поступило письменное обращение с уведомлением о намерении инициировать вопрос об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии, а значит требовалось немедленно обеспечить изготовление подписных листов для сбора подписей необходимого количества народных депутатов Украины".

"Это письмо было передано для изучения и анализа в соответствующее структурное подразделение аппарата", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Боднара, "на работников этого подразделения аппарата ВРУ было осуществлено политическое давление, и они вынуждены были под этим давлением выдать бланки подписных листов".

Боднар отметил, что "регламент ВРУ предусматривает, что письменное представление об инициировании затронутого в письме вопроса должно содержать, в частности, правовое обоснование необходимости создания ВСК, а следовательно, в контексте статьи 111 Конституции Украины, наличии в действиях президента Украины состава преступления, что отсутствовало в тексте письма, который поступил в аппарат".

"При такой ситуации изданные под давлением бланки подписных листов являются нелегитимными, не могут быть действительными и отменяются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила об импичменте Порошенко. Иницииативу об импичменте действующему президенту, по словам лидера Батькивщины, поддерживают и другие фракции.

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Источник: korrespondent.net