Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 21:30
+1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

В Раде ответили на обращение об импичменте

Первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами Верховной рады Петр Боднар подписал заявление аппарата ВРУ относительно ситуации вокруг бланков подписных листов для сбора подписей народных депутатов об импичменте президента и создании ВСК относительно расследования хищения денежных средств в оборонной сфере. Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Из текста заявления следует, что "26 февраля в адрес руководства аппарата Верховной рады Украины поступило письменное обращение с уведомлением о намерении инициировать вопрос об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента и создании соответствующей специальной временной следственной комиссии, а значит требовалось немедленно обеспечить изготовление подписных листов для сбора подписей необходимого количества народных депутатов Украины".

"Это письмо было передано для изучения и анализа в соответствующее структурное подразделение аппарата", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Боднара, "на работников этого подразделения аппарата ВРУ было осуществлено политическое давление, и они вынуждены были под этим давлением выдать бланки подписных листов".

Боднар отметил, что "регламент ВРУ предусматривает, что письменное представление об инициировании затронутого в письме вопроса должно содержать, в частности, правовое обоснование необходимости создания ВСК, а следовательно, в контексте статьи 111 Конституции Украины, наличии в действиях президента Украины состава преступления, что отсутствовало в тексте письма, который поступил в аппарат".

"При такой ситуации изданные под давлением бланки подписных листов являются нелегитимными, не могут быть действительными и отменяются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила об импичменте Порошенко. Иницииативу об импичменте действующему президенту, по словам лидера Батькивщины, поддерживают и другие фракции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.