В Узбекистане произошел взрыв в больнице: пострадали 18 детей

В Узбекистане во время медосмотра учеников в городской больнице Андижана прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 школьников и четыре учителя. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В частности, указано, что примерно в 10:30 в помещении котельной Центральной поликлиники при Андижанском городском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность котлового оборудования.

"В результате аварии пострадали ученики общеобразовательной школы №4 г. Андижан, которые проходили ежегодный обзор в кабинете флюорографии, расположенном недалеко от котельной. 18 учеников девятого класса и четыре учителя, которые их сопровождали, получили легкие ранения, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двум пострадавшим ученикам потребовалась оперативная помощь, их состояние удовлетворительное.

Также известно, что для изучения причин взрыва и оказания помощи была сформирована спецкомиссия.

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Источник: korrespondent.net