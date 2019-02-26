Лента RSS
Подписаться на ленту
26 февраля 2019, вторник, 21:33
+1°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
26. 02. 2019

В Узбекистане произошел взрыв в больнице: пострадали 18 детей

В Узбекистане во время медосмотра учеников в городской больнице Андижана прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 школьников и четыре учителя. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В частности, указано, что примерно в 10:30 в помещении котельной Центральной поликлиники при Андижанском городском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность котлового оборудования.

"В результате аварии пострадали ученики общеобразовательной школы №4 г. Андижан, которые проходили ежегодный обзор в кабинете флюорографии, расположенном недалеко от котельной. 18 учеников девятого класса и четыре учителя, которые их сопровождали, получили легкие ранения, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двум пострадавшим ученикам потребовалась оперативная помощь, их состояние удовлетворительное.

Также известно, что для изучения причин взрыва и оказания помощи была сформирована спецкомиссия.

Ранее во Львове на площади Рынок в канализации произошел взрыв.

Также сообщалось, что в Египте террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей Каира. В результате инцидента погибли по меньшей мере двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.