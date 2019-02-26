По 10 лет. Конец суда по самому скандальному ДТП

Смертельные ДТП в Украине часто остаются безнаказанными. Когда 18 октября 2017 из-за столкновения с участием автомобиля Lexus и Volkswagen Touareg в Харькове погибли шесть человек, то многие успели записать этот случай именно в такую категорию.

Однако, суд все-таки утсановил виновных в данном ДТП и приговорил их к 10 годам тюремного заключения. Это Елена Зайцева – водитель Lexus и Геннадий Дронов – водитель Volkswagen Touareg.

Корреспондент.net вспоминает, как развивалось дело.

Как все было

Вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова Volkswagen Touareg столкнулся с элитным Lexus RX 350, который мчался на огромной скорости. Lexus от удара перевернулся и вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленого света.

За рулем черного Lexus была 20-летняя Елена Зайцева - студентка третьего курса Харьковского национального университета имени Каразина по направлению "Реклама и связи с общественностью".

В тот вечер она праздновала День рождения подруги и вместе с ней ехала из кафе.

По словам полицейского, Зайцева была без документов и, судя по обнародованным видео, ждала, пока водительское удостоверение подвезут знакомые.

Отчим девушки - местный бизнесмен Василий Зайцев, который занимается производством пищевой продукции.

Елена Зайцева нарушила правила дорожного движения не впервые. Девушку уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Второй виновник аварии - водитель Volkswagen Геннадий Дронов, занимался розничной торговлей, официально стал соучастником преступления только через две недели после аварии. Сам Дронов настаивал на статусе потерпевшего. Это была тоже не первая его ДТП. За 5 месяцев до страшной аварии на Сумской Дронов столкнулся на собственном ВАЗ с Mitsubishi, за что заплатил 340 гривен штрафа.

Виноваты оба

Прокуроры в суде подчеркнули – к аварии привели действия обоих, Зайцевой и Дронова. Ни один из них не пытался предупредить последствия.

Зайцева превысила скорость до 80 км/ч вместо разрешенных 50, и неслась на красный свет. Дронов остановился на светофоре за стоп-линией, тронулся, не дождавшись зеленого света - на желтый.

Ни Зайцева, ни Дронов не тормозили перед столкновением. Экспертизы показали, что автомобили обоих были исправны.

Трезвая или нет?

После ДТП в крови Зайцевой обнаружили опиаты. Но первый анализ провели с нарушениями, было взято менее необходимых 60 мл жидкости. Повторный анализ показал наличие опиатов, но точно их происхождение установить не удалось.

По данным экспертов, судя по тому, что следов морфина не нашли, обнаруженные вещества могут говорить о том, что Зайцева принимала лекарства. Сама она заявляла, что приняла Пенталгин. Кроме того, потерявшаяся, а потом обнаруженная врач-нарколог Елена Федирко и полицейские, присутствовавшие на месте ДТП заявили, что у Зайцевой не было признаков опьянения. Федирко отметила нетвердую походку, но сказала, что это могло быть и сотрясение мозга.

Приговор

Зайцева раскаялась и заявила, что готова возмещать убытки пострадавшим. Это стало смягчающими обстоятельствами, но ей все равно присудили 10 лет тюрьмы.

Дронов свою вину не признал, судья это расценил как попытку избежать ответственности. Ему тоже назначили 10 лет тюрьмы.

Обоим также присудили дополнительное наказание – лишение прав на вождение на 3 года.

У обвиняемых есть 30 дней на обжалование приговора. Пока он не вступит в силу, водителей оставляют под арестом. Дронов сообщил журналистам, что не считает решение объективным и будет его обжаловать.

Также подсудимые должны возместить всем пострадавшим материальный ущерб на общую сумму более семи миллионов гривен.

Позиция потерпевших

Трое пострадавших отказались от претензий к Зайцевой, получив от ее семьи компенсацию.

Другие жертвы требовали сурового наказания для обоих водителей. Их адвокаты объясняли, что большинство не верит Зайцевой и искренности 50 тысяч гривен помощи, которые получили от нее.

"Я не понимаю, почему для них эта сумма, стоимость айфона, равная жизни чьего-то ребенка, забранной из-за бессмысленного, безответственного поступка ... Мое желание максимально их наказать - это не месть, мне не поможет месть ..." – говорит Светлана Виниченко, которая потеряла в ДТП единственного сына.

"Это, значит, как? Сбивает на машине, дверца открывается, деньги бросаются: это тебе помощь, понял? И дальше это учитывается как смягчающее обстоятельство", - говорит Игорь Берченко. Две его дочери попали под колеса Зайцевой, выжила только одна.

"Считаю обоих виновными. Пусть суд решает, кто больше, кто меньше. Надеюсь на справедливое наказание, хотя моих девочек это не вернет", - говорил Юрий Фабрис, у которого в ДТП погибли сестра и племянница.

Особенно горячие споры возникли из-за состояния Зайцевой в момент аварии. Защита нескольких пострадавших утверждала, что студентка была под влиянием наркотиков, и просила учесть это в приговоре, но суд решил иначе.

Источник: korrespondent.net