В США показали новый танк Abrams

Вооруженные силы США впервые показали новый танк M1A2C Abrams с улучшенной активной и пассивной броней, призванной защитить боевую машину от передового вооружения потенциальных врагов. Об этом сообщает National Interest.
Первые снимки новой боевой машины появились в конце прошлой недели. На них изображен танк на полигоне Юма в штате Аризона. Наиболее очевидной новой чертой M1A2C Abrams, которую можно разглядеть на фото, стала система активной защиты Trophy. Кроме того, он покрыт дополнительным слоем брони в передней части башни.
Отмечается, что, вероятно, последняя версия танка является лучшей в мире.
Наиболее очевидные новые особенности M1A2C - это системы активной защиты автомобиля Trophy и дополнительная броня на передней части башни.
Trophy использует радар, чтобы обнаружить приближение снарядов и ракет, а затем стреляет маленькими снарядами, чтобы перехватить боеприпасы. ВС США собираются также установить новую систему на старые танки Abrams M1.
M1A2C - это последний вариант Abrams для запуска в производство. Конгресс выделил армии $1,5 миллиарда на покупку 135 М-1 в General Dynamics в 2019 году.
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Источник: korrespondent.net
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