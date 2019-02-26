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26. 02. 2019

В США показали новый танк Abrams

Вооруженные силы США впервые показали новый танк M1A2C Abrams с улучшенной активной и пассивной броней, призванной защитить боевую машину от передового вооружения потенциальных врагов. Об этом сообщает National Interest.

Первые снимки новой боевой машины появились в конце прошлой недели. На них изображен танк на полигоне Юма в штате Аризона. Наиболее очевидной новой чертой M1A2C Abrams, которую можно разглядеть на фото, стала система активной защиты Trophy. Кроме того, он покрыт дополнительным слоем брони в передней части башни.

Отмечается, что, вероятно, последняя версия танка является лучшей в мире.

Наиболее очевидные новые особенности M1A2C - это системы активной защиты автомобиля Trophy и дополнительная броня на передней части башни.

Trophy использует радар, чтобы обнаружить приближение снарядов и ракет, а затем стреляет маленькими снарядами, чтобы перехватить боеприпасы. ВС США собираются также установить новую систему на старые танки Abrams M1.

M1A2C - это последний вариант Abrams для запуска в производство. Конгресс выделил армии $1,5 миллиарда на покупку 135 М-1 в General Dynamics в 2019 году.

Как сообщалось, для ВСУ модернизировали более сотни танков Т-64. ГП Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года для украинской армии.

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Источник: korrespondent.net

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