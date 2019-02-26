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26. 02. 2019

В Армении на видео попал редкий леопард

В Армении инспекторы охраняемого участка Арпа во время очередного обхода сняли на видео кавказского (переднеазиатского) леопарда. Это произошло в Вайоц Дзорской области страны, сообщает во вторник, 26 февраля, издание News.am в YouTube.

"Это первый случай в Армении, когда леопард был снят человеком. До этого мы могли видеть это животное только через фотоловушки", - говорится в сообщении.

Согласно данным на 2017 год в Армении насчитывалось 10-13 особей этого вида леопарда.

Ранее в Кении впервые за столетие сняли черного леопарда.

Также сообщалось, что в Индии в штате Гуджарат был пойман леопард, который подозревается в четырех нападениях на людей.

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Источник: korrespondent.net

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