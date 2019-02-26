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26. 02. 2019

В Нидерландах конфисковали 90 тыс. бутылок водки для Ким Чен Ына

В Нидерландах задержали груз с российской водкой, которая была предназначена для Ким Чен Ына, сообщает ТСН.

Нашли ее на китайском грузовом судне. В контейнере было 90 тысяч небольших бутылочек алкоголя с русскоязычными этикетками.

Нидерландские таможенники заподозрили, что водку хотят привезти в Северную Корею в обход санкций ООН, поэтому алкогольный груз конфисковали.

Как сообщалось, в Британии разгорелся скандал из-за водки Новичок. В компании сообщают, что название алкогольный напиток получил после выписки из больницы Сергея и Юлии Скрипалей. Все же производство водки будет остановлено.

Производство водки в Украине сократилось на треть за четыре года

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Источник: korrespondent.net

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