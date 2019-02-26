Украина может отказаться от участия в Евровидении

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, сообщает Громадське.

Она сообщила, что Общественное телевидение ведет переговоры с группой Kazka по поводу участия в Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.

По ее словам, уже к 8-10 марта Общественное телевидение и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Ранее сообщалось, что второй претендент отказался ехать на Евровидение. В Freedom-jazz girls band заявили об отказе представлять Украину на этом международном песенном конкурсе.

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Источник: korrespondent.net