Лента RSS
Подписаться на ленту
27 февраля 2019, среда, 00:48
+3°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
27. 02. 2019

Волкер заявил о новых санкциях против РФ

США и Европейский союз признают необходимость в дальнейших санкциях в отношении России. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, США и Евросоюз следят за ситуацией по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму.

"Мы очень четко и тщательно следим за ситуацией по соблюдению прав человека в Крыму. Также взвешенно следим за ситуацией с внедрением санкций. В тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС работаем над за тем, чтобы и в дальнейшем поддерживать режим санкций, связанных с Крымом. Признавая, что уже пятую годовщину захвата Крыма, мы США вместе с ЕС признаем необходимость в дальнейших санкциях", - сообщил Волкер.

Ранее сообщалось, что ЕС снова продлит и расширит санкции против РФ. В Евросоюзе также решили включить восемь россиян в санкционные списки. Сроки введения дополнительных санкций пока не сообщаются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил и все такое. Звоню матери, говорю: "Я себе кота завел, подскажи какое имя ему дать", а она мне: "Лучше бы ты себе девушку завел, да женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться охота". В общем, назвал я котика Внук, живем теперь вдвоем. А девушки так и нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.